Переданому РФ збитому пілоту винищувача, що застрелив мешканця Чернігова після приземлення, винесли вирок

Новозаводський районний суд Чернігова 26 жовтня заочно визнав майора російської армії Олександра Красноярцева винним у порушенні законів та звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством. Як повідомляє Чернігівська обласна прокуратура, його засуджено до 14 років позбавлення волі.

За даними ж "Суспільного", фігуранту також призначили виплату 2 мільйонів гривень моральної компенсації сестрі вбитого Віталія Сергієнка - Світлани Войтешенко. Прокуратура ж вимагала для Красноярцева 15 років тюрми (сама частина 2 статті 438 Кримінального кодексу передбачає від 10 до 15 років або довічне ув’язнення).

Як майор ЗС РФ вбив мешканця Чернігова

Нагадаємо, що 5 березня 2022 року винищувач Красноярцева Су-34 був збитий над Черніговом. Той катапультувався й приземлився на території одного з приватних домогосподарств. Військовий держави-агресора намагався сховатись, але його виявив господар будинку.

Той був у цивільному одязі, не мав при собі зброї і не становив небезпеки, тобто перебував під захистом міжнародного гуманітарного права. Проте військовослужбовець РФ умисно розстріляв потерпілого з пістолета.

Від отриманих травм чоловік помер на місці. Сам пілот, який був поранений при падінні, був вимушений здатися в полон. Сам Красноярцев публічно визнав, що вбив мирного мешканця, ще в інтерв'ю, опублікованому 24 березня.

"Штурман (Костянтин Криволапов) привів у дію засіб аварійного залишення. Впав на будинок, скотився на паркан. Вже за парканом почув "Росіянин, виходь!". Побіг, перестрибнувши через паркан, глянув за ворота: там народу було багато. Побіг за дім, а за мною побіг мужик, намагався мене наздогнати - не знаю, з вилами чи чимось. Застосував зброю - ПМ. Кілька разів", - розповів полонений майор.

Натомість 1 жовтня 2022 року начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив у телеефірі, що "льотчика Красноярцева ми обміняли місяців чотири-п'ять тому: ми його обміняли на наших пілотів - якщо не помиляюся, на п'ятьох". Другий фігурант інциденту 5 березня - майор Криволапов, за даними ГУР, тоді загинув.