Пешеходный мост на Оболонский остров продолжат строить за французские деньги - Кличко (ФОТО)

В Киеве продолжится строительство пешеходного моста с Оболонской набережной на Оболонский остров, средства на это столица получили от Метрополии Большого Парижа.

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Об этом сообщил городской голова Виталий Кличко.

Он напомнил, что строительство моста продолжается с 2020 года за счет меценатских средств и подчеркнул, что деньги из городского бюджета не привлекаются.

"Киев получил средства на продолжение строительства от Метрополии Большого Парижа. Это целевые средства, которые иностранные партнеры выделили нам на строительство именно этого объекта", - сообщил Кличко.

По его словам, к началу 2023 года уже установили 3 опоры моста и приступили к установке четвертой, уже закуплены материалы.

"За средства, предоставленные Метрополией Большого Парижа, завершат установку 4-й опоры моста, закупят и установят вспомогательные и частично прогонные конструкции, приобретут металлоконструкции", - отметил мэр.

По проекту мост будет опираться на 4 опоры, две из которых расположены в проливе. Ширина пешеходного объекта будет 4 м, длина – 164 м. Проходу маломерных судов в залив Оболонь объект не будет мешать. Оболонский остров планируют обустроить как современную зону отдыха для киевлян с сохранением флоры и фауны.

Напомним, пешеходный мост, соединяющий Оболонскую набережную с островом Оболонский, начали строить еще в 2020 году.