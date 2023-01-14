Полиция проверила 345 тысяч человек в трех областях, граничащих с Беларусью – Клименко

Глава Национальной полиции Игорь Клименко заявляет, что его ведомство в рамках профилактических мероприятий провело массовые проверки населения приграничных районов, граничащих с Беларусью.

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Об этом он написал на своей странице в Facebook. По словам главы ведомства, в пятницу в Ровно он заслушал руководителей полиции Волынской, Ровенской и Житомирской областей.

"Хотя эти области и тыловые, но имеют общую границу со страной, которая позволила России напасть на Украину со своей территории и способствует терроризирующим обстрелам мирного украинского населения. Поэтому мы постоянно контролируем ситуацию в приграничных районах", - указал он.

Как сообщил Клименко, в целом полиция уже проверила более 345 тысяч человек в почти 1000 населенных пунктах указанных трех областей, в том числе с помощью полиграфа.

"Тех, кто вызвал особые подозрения, проверяли и на полиграфе. Более 100 человек полиция передала для дальнейшей отработки в СБУ. Эти профилактические меры продолжаются и дальше. Полиция всегда на страже безопасности людей", - указал глава Нацполиции.

Отметим, что заявленное количество проверенных лиц составляет более 10% всего предвоенного населения трех регионов: так, население Волынской области на 1 февраля 2022 года оценивалось в 1,02 миллиона жителей, Житомирской - в 1,18, Ровенской - в 1,14 миллиона.

Добавим, что украинские власти на официальном уровне регулярно опровергают возможность военного вторжения в Украину со стороны Беларуси, однако при этом в последнее время неоднократно отчитывались о мерах безопасности, к которым прибегают из-за такой угрозы, в частности минировании границы с Беларусью, обустройстве окопов и контрдиверсионных учениях.

Более того, накануне украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина отвела часть войск на север страны в сторону белорусской границы.

Напомним также, что 13 января Кабинет министров решил ликвидировать департамент по борьбе с наркопреступностью, в то же время создал в ее структуре новый департамент особого назначения - штурмовую бригаду с примечательным названием "Ярость".