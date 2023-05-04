Половодье в Киеве: опасности нет – КГВА

До показателей критического уровня паводка - еще более 1 м, опасности пока нет. Аварийные подтопления по Киеву не зафиксированы.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко .

"По состоянию на 10:00 04.05.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве у моста "Метро" составляет 9 309 см. Температура воды: 14°C. По сравнению с предыдущим днем уровень половодья поднялся на 9 см. До показателей критического уровня еще свыше 1 м. Так что опасности пока нет. Аварийных подтоплений по городу Киеву не зафиксировано", - говорится в телеграмм-канале КГВА.

Уровень опасности I (желтый). Удерживается затопление поймы слоем около 60 см. До сих пор подтоплены пойменные территории - острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

Промышленные объекты и жилые массивные города вне угрозы подтопления.

Напомним, генеральный директор ЧАО "Укргидроэнерго" Игорь Сирота заявил, что пик паводка в Украине прошел, а ожидаемая вторая волна будет слабее и не приведет к такому подтоплению.