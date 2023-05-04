Водопілля в Києві: небезпеки немає – КМВА

До показників критичного рівня паводку - ще понад 1 м, небезпеки наразі немає. Аварійних підтоплень по Києву не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Станом на 10:00 04.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см. Температура води: 14°C. В порівнянні з попереднім днем рівень водопілля піднявся на 9 см. До показників критичного рівня ще понад 1 м. Тож, небезпеки наразі немає. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - йдеться в телеграм-каналі КМВА.

Рівень небезпеки І (жовтий). Утримується затоплення заплави шаром близько 60 см. Досі підтоплені заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

Промислові об’єкти і житлові масиві міста поза загрозою підтоплення.

Нагадаємо, генеральний директор ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що пік паводку в Україні минув, а очікувана друга хвиля буде слабшою і не призведе до такого підтоплення, яке було.