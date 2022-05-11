Посол Великобритании посетила Ирпень и осталась в шоке

Вслед за несколькими крупными мировыми политиками в среду, 11 мая, Ирпень посетила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс, о чем она сама сообщила в Twitter. По ее словам, центр города – это ужасная история разрушений Россией.

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"Дома, школы, детские сады, поликлиники и торговые центры разрушены. Я встретила жителей, которые живут в темных холодных подвальных укрытиях", – поделилась впечатлениями посол.

Отметим, что как раз перед Мелиндой Симмонс Ирпень посетил и премьер Канады Джастин Трюдо. Он также приехал в Ирпень, чтобы своими глазами увидеть весь тот ужас, который совершили с городом русские захватчики.

Трюдо увидел сожженными и полностью разрушенными не военные объекты, а дома мирных жителей.

А в конце апреля Ирпень, Бородянку и Бучу посетил Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш. При этом, выступая в Буче, генсек ООН отметил, что рад, что преступления в этом украинском городе уже расследует Международный уголовный суд.