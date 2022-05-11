Посол Великобританії відвідала Ірпінь і лишилася шокованою

Услід за кількома крупними світовими політиками у середу, 11 травня, Ірпінь відвідала посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс, про що вона сама повідомила у Twitter. За її словами, центр міста – це страшна історія руйнувань Росією.

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"Будинки, школи, дитячі садки, поліклініки та торговельні центри зруйновані. Я зустріла мешканців, які досі живуть у темних холодних підвальних укриттях", – поділилася враженнями посол.

Відмітимо, що якраз перед Меліндою Сіммонс Ірпінь відвідав і прем'єр Канади Джастін Трюдо. Він також приїхав до Ірпеня, щоб на власні очі побачити весь той жах, який вчинили з містом російські загарбники.

Трюдо побачив спаленими та повністю зруйнованими не військові об'єкти, а будинки мирних жителів.

А наприкінці квітня Ірпінь, Бородянку і Бучу відвідав Генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутерріш. При цьому під час виступу в Бучі генсек ООН зазначив, що радий, що злочини в цьому українському місті вже розслідує Міжнародний кримінальний суд.