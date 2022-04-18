Принудительный возврат из-за границы. В чем суть одиозного законопроекта и какова вероятность его принятия

На днях украинское информационное поле возмутило появление в Верховной Раде проекта закона (№ 7265 ), предусматривающего введение уголовной ответственности для мужчин, граждан Украины, если те не вернулись на родину без уважительных причин после объявления военного положения.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Более конкретно: проект закона предусматривает, что лицам, подлежащим призыву на военную службу во время мобилизации, или другим лицам, которые в соответствии с законом обязаны вернуться, но не вернутся в Украину, будет грозить лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

Под теми же "другими лицами" авторы подразумевают чиновников, депутатов и судей, которых так же желают вернуть из-за границы. Уважительными причинами для невозвращения нардепы предлагают считать следующие:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия, крушения, аварии, командировки;

пребывания на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Главным инициатором документа выступил представитель "Слуги народа" Федор Вениславский. Как в интервью, так и в самой пояснительной записке к документу он ссылается на 65 статью Конституции, где речь идет о защите Украины, ее независимости и территориальной целостности как обязанности граждан.

Срок возврата упомянутых выше лиц в случае принятия парламентом закона будет составлять 15 дней со дня введения военного положения в Украине или в отдельных ее местностях, если в указе президента о введении военного положения в государстве или в отдельных его местностях не определен другой срок.

Что касается граждан, которые не вернутся в Украину, сначала предлагается регистрировать уголовные производства, а затем применять механизмы, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом. В том числе – заочное осуждение и розыск, заявлял Вениславский.

Юридически непутевый

Главный недостаток законопроекта носит строго юридический характер – тот же срок возврата в течение 15 дней. С момента введения военного положения, которое началось сразу после вторжения РФ, прошло более полутора месяцев, а закон не может иметь обратную силу.

Поэтому единственное, на что гипотетически способны авторы документа, это предусмотреть уголовную ответственность для "невозвращенцев" в будущем. Иначе говоря, это норма для последующих объявлений военного положения, если они будут применены после завершения текущего. Поэтому этой войны законопроект не коснется.

Как утверждает в комментарии Delo.ua адвокат, старший партнер АО "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец, этот документ всего лишь демонстрирует "профессионализм" Федора Вениславского как законотворца и ученого в юридической сфере.

"Это все "профессионализм" Вениславского, Безуглой, Кравченко (соавторы документа – Delo.ua). А Вениславский еще и является представителем президента в Конституционном суде, а не где-нибудь. Этот проект – истерическая инициатива Вениславского. Там нечего читать", – считает Кравец.

По мнению адвоката, народный избранник просто включил в авторы больше коллег, чтобы продемонстрировать какую-то поддержку документа среди депутатов. Впрочем, Ростислав Кравец выразил искреннее убеждение, что Верховная Рада законопроект не примет.

Параллельно эксперт "Центра политико-правовых реформ" Александр Марусяк в комментарии нам обращает внимание, что если бы документ действительно работал, нужно было бы по крайней мере указать дату вступления закона в силу с привязкой к дате опубликования или установить срок длиннее, чем действует военное положение.

"Они даже посчитать заранее не смогли. Впрочем, авторы хотя бы могли прописать, что тот отрезок в 15 дней будет действителен уже при следующем объявлении военного положения. Можно было бы даже прописать четкую дату. К примеру, действие с 1 июля. Но явно не так, как они сделали", – говорит Марусяк.

Экономически необоснованный

Кроме того, что этот документ несовершенен юридически, его принятие может привести к ощутимому экономическому ущербу для Украины. Речь идет о принудительном возвращении домой наших работников, подлежащих призыву. Следовательно, и о сокращении их валютных денежных переводов в Украину.

"Вениславский просто хочет убить поступление в Украину валютной выручки от наших гастарбайтеров, заставляя их вернуться. Его заявления – просто позор. Сейчас на войну отправляют исключительно специалистов. Какой смысл "стягивать" со всего мира украинцев?" – спрашивает Кравец.

И действительно, по данным Нацбанка, объем частных денежных переводов в Украину за 2021 год составил $15,03 млрд, что на 25% больше, чем за 2020 год ($11,98 млрд). Из этой суммы по официальным каналам за прошлый год поступило $8,13 млрд, а по неофициальным – $6,89 млрд.

Эти переводы в случае принятия закона ощутимо сократятся, хотя и невозможно хотя бы примерно определить, насколько. По данным правительства, за границей только на постоянной основе работает более 3 млн украинцев. Их точное количество неизвестно, ведь никто не знает, сколько из них работают нелегально.

Показательно, что именно на аргумент относительно стремительного сокращения поступлений в Украину средств в будущем от наших мигрантов ссылался тот же представитель "Слуги народа", коллега Вениславского Давид Арахамия, уверяя, что политсила за документ не будет голосовать.

"Фракция политической партии "Слуга народа" не будет поддерживать принятие этой законодательной нормы… Многие оставшиеся работают за границей и пересылают в Украину деньги в качестве помощи семьям или как пожертвования в фонды обороны страны", – отметил Арахамия.

Учитывая крайне неоднозначное отношение к этому законопроекту даже в самой "Слуге народа", можно предположить, что вероятность принятия документа парламентом крайне низка.