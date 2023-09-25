Работнику оборонного завода в Запорожье дали пожизненный срок: за что именно

Суд признал 37-летнего работника оборонного предприятия в Запорожье виновным в государственной измене в условиях военного положения, приговорив его к пожизненному лишению свободы с конфискацией всего принадлежащего имущества.

Как отмечают в Запорожской областной прокуратуре и СБУ, пророссийски настроенный гражданин добровольно собирал и передавал представителям страны-агрессора информацию о местах дислокации и перемещения украинских военных в регионе.

Установлено, что координаты отдельных подразделений ВСУ и подробное описание видов, количества военной техники и направлений ее перемещения он распространял по SMS и видеосообщениям в закрытом Telegram-канале.

Став очевидцем ремонта украинской военной техники на одном из запорожских оборонных предприятий, тем же способом мужчина передал оккупантам сведения о ее геолокации, количестве и техническом состоянии.

Контрразведчики СБУ подозреваемого в ходе спецоперации на прифронтовой территории региона в ноябре 2022 года. Оказалось, что он также наводил российские ракеты на производственные цеха своего завода, а кроме того, скорректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области.

После вражеских ударов российский агент выходил на местность для фиксации последствий "прилетов" и передачи оккупантам соответствующего отчета. Как установило расследование, злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения РФ.

В ходе обысков по месту жительства мужчины был изъят мобильный телефон и компьютерная техника, которые он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Впрочем, свою вину обвиняемый на суде не признал. Как охарактеризовали в прокуратуре, во время судебного разбирательства мужчина "проявлял полное безразличие к последствиям своей преступной деятельности". До вступления приговора в законную силу подсудимый будет находиться под стражей.

Напомним также, что на днях СБУ сообщила о нейтрализации агентурной сети российской военной разведки на оборонном предприятии в Николаевской области. Троим задержанным тоже инкриминируется часть 2 статьи 111 УК.