Працівника оборонного заводу в Запоріжжі засудили до довічного ув'язнення: що він накоїв

Суд визнав 37-річного працівника оборонного підприємства у Запоріжжі винним у державній зраді в умовах воєнного стану, засудивши його до довічного позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна.

Як зазначають у Запорізькій обласній прокуратурі та СБУ, проросійськи налаштований громадянин добровільно збирав та передавав представникам країни-агресора інформацію про місця дислокації та переміщення українських військових у регіоні.

Встановлено, що координати окремих підрозділів ЗСУ та детальний опис видів, кількості військової техніки та напрямків її переміщення він поширював шляхом SMS та відеоповідомлень у закритому Telegram-каналі.

Ставши очевидцем ремонту української військової техніки на одному із запорізьких оборонних підприємств, у той же спосіб чоловік передав окупантам відомості щодо її геолокації, кількості та технічного стану.

Контррозвідники СБУ затримали підозрюваного під час спецоперації на прифронтовій території регіону у листопаді 2022 року. Виявилося, що він також наводив російські ракети на виробничі цехи свого ж заводу, а крім того, скоригував серію повітряних атак агресора на об’єкти енергетичного комплексу області.

Після ворожих ударів російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків "прильотів" та передачі окупантам відповідного звіту. Як встановило розслідування, зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення РФ.

Під час обшуків за місцем проживання мешканця обласного центру було вилучено мобільний телефон і комп’ютерну техніку, які він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь РФ.

Втім, свою вину обвинувачений на суді не визнав. Як охарактеризували в прокуратурі, під час судового розгляду чоловік "проявляв цілковиту байдужість до наслідків своєї злочинної діяльності". До набрання вироком законної сили підсудний перебуватиме під вартою.

Нагадаємо також, що днями СБУ повідомила про нейтралізацію агентурної мережі російської військової розвідки на оборонному підприємстві у Миколаївській області. Трьом затриманим теж інкримінують частину 2 статті 111 КК.