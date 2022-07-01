Рада урегулировала установление фактов рождения и смерти на территории, оккупированной после 24 февраля

Верховная Рада установила, что указанные в Гражданском процессуальном кодексе особенности производства по делам об установлении факта рождения или смерти людей касаются не только законодательно определенной временно оккупированной территории Украины, но и всей территории, в пределах которой действует военное или чрезвычайное положение. За принятие соответствующего законопроекта №7310 в целом в пятницу проголосовало 264 депутата.

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Отметим, что эти особенности заключаются в том, что заявление об установлении рождения ребенка в пределах указанной территории следует подавать в суд. Это должны делать родители, родственники, опекуны или другие законные представители ребенка, а судом может являться любой местный суд, независимо от места жительства заявителя.

В свою очередь, заявление об установлении смерти человека в пределах территории может быть подано родственниками умершего, их представителями или другими заинтересованными лицами аналогично в любой украинский суд.

Такие дела должны рассматриваться безотлагательно с момента поступления соответствующего заявления в суд. В решении об установлении факта рождения должны быть указаны установленные судом данные о дате и месте рождения лица и его родителях.

Судебные решения по делам об установлении фактов рождения или смерти на указанной территории подлежат немедленному исполнению, хотя могут быть обжалованы в общем порядке.

Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования. Сейчас он уже подписан председателем Рады Русланом Стефанчуком и отправлен на подпись президенту Владимиру Зеленскому.

Напомним, что в настоящее время военное положение действует на всей территории Украины, однако фактически решение в первую очередь касается территорий, захваченных или которые были некоторое время захвачены российскими войсками после их вторжения 24 февраля и где имели место, в частности, тысячи случаев смертей людей, не зарегистрированных никакими государственными органами.

В частности, даже Управление верховного комиссара ООН по правам человека официально признает, что таких случаев может быть крайне много в таких городах как Мариуполь (Донецкая область), Изюм (Харьковская область), Попасная, Лисичанск и Северодонецк (Луганская область).