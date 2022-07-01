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Суспільство
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Рада врегулювала встановлення фактів народження та смерті на території, окупованій після 24 лютого

Рада врегулювала встановлення фактів народження та смерті на території, окупованій після 24 лютого
Рада спростила реєстрацію загибелі людей в окупованих РФ містах, зокрема в Маріуполі

Верховна Рада встановила, що вказані у Цивільному процесуальному кодексі особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті людей стосуються не тільки законодавчо визначеної тимчасово окупованій території України, а й всієї території, в межах якої діє воєнний чи надзвичайний стан. За прийняття відповідного законопроекту №7310 в цілому у п'ятницю проголосувало 264 депутати.

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Зазначимо, що ці особливості полягають в тому, що заяву про встановлення народження дитини в межах вказаної території треба подавати до суду. Це мають робити батьки, родичі, опікуни чи інші законні представники дитини, а судом може бути будь-який місцевий суд, незалежно від місця проживання заявника.

В свою чергу, заява про встановлення смерті людини в межах території може бути подана родичами померлого, їхніми представниками, або іншими заінтересованими особами аналогічно до будь-якого українського суду.

Такі справи мають розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. У рішенні щодо встановлення факту народження мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи та про її батьків.

Судові рішення у справах про встановлення фактів народження або смерті на зазначеній території підлягають негайному виконанню, хоча й можуть бути оскаржені в загальному порядку.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Наразі він вже підписаний головою Ради Русланом Стефанчуком і відправлений на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що наразі воєнний стан діє на всій території України, однак фактично рішення в першу чергу стосується територій, захоплених або які були деякий час захопленими російськими військами після їх вторгнення 24 лютого і де мали місце, зокрема, тисячі випадків смертей людей, не зареєстрованих жодними державними органами.

Зокрема, навіть Управління верховного комісара ООН з прав людини офіційно визнає, що таких випадків може бути надзвичайно багато у таких містах як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна, Лисичанськ та Сєвєродонецьк (Луганська область).

Автор:
Тимофій Бесп'ятов