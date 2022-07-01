Рада врегулювала встановлення фактів народження та смерті на території, окупованій після 24 лютого

Верховна Рада встановила, що вказані у Цивільному процесуальному кодексі особливості провадження у справах про встановлення факту народження або смерті людей стосуються не тільки законодавчо визначеної тимчасово окупованій території України, а й всієї території, в межах якої діє воєнний чи надзвичайний стан. За прийняття відповідного законопроекту №7310 в цілому у п'ятницю проголосувало 264 депутати.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Зазначимо, що ці особливості полягають в тому, що заяву про встановлення народження дитини в межах вказаної території треба подавати до суду. Це мають робити батьки, родичі, опікуни чи інші законні представники дитини, а судом може бути будь-який місцевий суд, незалежно від місця проживання заявника.

В свою чергу, заява про встановлення смерті людини в межах території може бути подана родичами померлого, їхніми представниками, або іншими заінтересованими особами аналогічно до будь-якого українського суду.

Такі справи мають розглядаються невідкладно з моменту надходження відповідної заяви до суду. У рішенні щодо встановлення факту народження мають бути зазначені встановлені судом дані про дату і місце народження особи та про її батьків.

Судові рішення у справах про встановлення фактів народження або смерті на зазначеній території підлягають негайному виконанню, хоча й можуть бути оскаржені в загальному порядку.

Закон набере чинності з дня, наступного за днем його офіційного опублікування. Наразі він вже підписаний головою Ради Русланом Стефанчуком і відправлений на підпис президенту Володимиру Зеленському.

Нагадаємо, що наразі воєнний стан діє на всій території України, однак фактично рішення в першу чергу стосується територій, захоплених або які були деякий час захопленими російськими військами після їх вторгнення 24 лютого і де мали місце, зокрема, тисячі випадків смертей людей, не зареєстрованих жодними державними органами.

Зокрема, навіть Управління верховного комісара ООН з прав людини офіційно визнає, що таких випадків може бути надзвичайно багато у таких містах як Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Попасна, Лисичанськ та Сєвєродонецьк (Луганська область).