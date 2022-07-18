Россия затягивает войну в Украине для пополнения сил и возобновления наземного наступления - ISW

Армия Российской Федерации продолжает возвращение после оперативной паузы и провела ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля. В частности, не имея новых территориальных достижений, оккупанты затягивают войну в Украине для восстановления и пополнения сил.

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Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские силы продолжают взвешенное возвращение после оперативной паузы и провели ограниченные наземные атаки в Донецкой области 17 июля.

В частности, конец российской оперативной паузы вряд ли приведет к новой массовой волне наземных нападений по нескольким направлениям, несмотря на публичный приказ министра обороны России Сергея Шойгу именно об этом.

"Русские войска предпочитают продвижение вокруг Северска и Бахмута, удерживая оборонительные позиции к северу от Харькова и вдоль Южной оси. Российские войска продолжали создавать условия для возобновления наступления на Славянск, обстреливали населенные пункты вдоль Изюмско-Славянского направления и наносили другие ракетные и авиационные удары по всей территории Украины", - говорится в сообщении.

По прогнозам ISW, конец оперативной паузы будет характеризоваться колебанием и поэтапным восстановлением наземных наступательных действий.

Напомним, российские военные 17 июля нанесли ракетный удар по Харькову, в результате чего повреждены две многоэтажки. Вражеские удары попали по селам Ивашки, Коробочкино, Малиновка, Элитное, Калиново, пгт Печенеги, город Чугуев.