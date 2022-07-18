Росія затягує війну в Україні для поповнення сил та відновлення наземного наступу - ISW

Армія Російської Федерації продовжує повернення з оперативної паузи та провела обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня. Зокрема, не маючи нових територіальних досягнень, окупанти затягують війну в Україні для відновлення і поповнення сил.

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Про це пише Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російські сили продовжують зважене повернення з оперативної паузи та провели обмежені наземні атаки в Донецькій області 17 липня.

Зокрема, кінець російської оперативної паузи навряд чи призведе до нової масової хвилі наземних нападів на кількох напрямках, незважаючи на публічний наказ міністра оборони Росії Сергія Шойгу саме про це.

"Російські війська віддають перевагу просуванню навколо Сіверська та Бахмута, утримуючи оборонні позиції на північ від Харкова та вздовж Південної осі. Російські війська продовжували створювати умови для відновлення наступу на Слов’янськ, обстрілювали населені пункти вздовж Ізюмсько-Слов’янського виступу та завдавали інших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по всій території України", - йдеться у повідомленні.

За прогнозами ISW, кінець оперативної паузи характеризуватиметься коливанням і поетапним відновленням наземних наступальних дій.

Нагадаємо, російські військові 17 липня завдали ракетного удару по Харкову, в результаті пошкоджено дві багатоповерхівки. Під ворожі удари потрапили села Івашки, Коробочкіне, Малинівка, Елітне, Калинове, смт Печеніги, місто Чугуїв.