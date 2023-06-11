Россияне планируют новые провокации на оккупированных территориях – ЦНС

Поскольку россияне любят приурочивать разные события к определенным датам, то существует угроза, что оккупанты планируют на временно оккупированных территориях провокации с 11 по 12 июня, то есть к празднованию "дня России".

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Согласно сообщению, оккупационные власти планируют организовать праздничные мероприятия, для чего будет привлечено большое количество местных жителей.

Подполье обращает внимание на то, что во время таких "празднований" растет вероятность терактов, в которых оккупанты смогут обвинить украинские Силы обороны.

"Очередной пример военного преступления - подрыв рашистами Каховской ГЭС доказывает, что агрессору не интересно количество жертв гражданского населения. Их цель - остановить контрнаступление и параллельно обвинить Украину во всех своих преступлениях", - отмечают партизаны.

ЦНС призывает жителей оккупированных территорий в указанные даты оставаться дома и не приобщаться к любым массовым аккупантам.

Ранее партизанское движение "Атеш" сообщало, что россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ и освобождению Крыма. Они начали минировать находящийся возле города Армянск крымский химический завод "Титан".

Оккупанты завезли на территорию завода взрывчатку. Вероятный взрыв повлечет за собой выброс в атмосферу тысяч тонн ядовитых веществ, приведет к смертельной опасности для людей и окружающей среды.