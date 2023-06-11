Росіяни планують нові провокації на окупованих територіях - ЦНС

Оскільки росіяни люблять приурочувати різні події до певних дат, то існує загроза, що окупанти планують на тимчасово окупованих територіях провокації з 11 до 12 червня, тобто до святкування "дня Росії".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Згідно з повідомленням, окупаційна влада планує організувати святкові заходи, для чого буде залучено велика кількість місцевих мешканців.

Підпілля звертає увагу на те, що під час таких "святкувань" зростає ймовірність терактів, в яких окупанти зможуть звинуватити українські Сили оборони.

"Черговий приклад воєнного злочину – підрив рашистами Каховської ГЕС доводить, що агресору не цікава кількість жертв цивільного населення. Їх мета – спинити контрнаступ і, паралельно, звинуватити Україну в усіх своїх злочинах", - наголошують партизани.

ЦНС закликає мешканців окупованих територій у вказані дати залишатися вдома і не долучатися до будь-яких масових акцій, що проводитимуться окупантами.

Раніше партизанський рух "Атеш" повідомляв, що росіяни готуються до контрнаступу ЗСУ та звільнення Криму. Вони почали мінувати кримський хімічний завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.

Окупанти завезли на територію заводу вибухівку. Ймовірний вибух спричине викид в атмосферу тисяч тонн отруйних речовин, призведе до смертельної небезпеки для людей і довкілля.