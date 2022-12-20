С начала войны Украина получила более $3 миллиарда на гуманитарные цели

Украина с начала полномасштабной войны получила более 3 млрд. долларов международной помощи на гуманитарные цели, что составляет около 75% от заявленной потребности.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

"По данным Службы финансового наблюдения ООН (FTS), гуманитарные организации в Украине получили более 3 млрд. долларов США. Это составляет около 75% от заявленной потребности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 40% финансирования было предоставлено Соединенными Штатами Америки. Существенные взносы также внесли Европейская комиссия, Германия, Канада, Британский комитет по чрезвычайным ситуациям и Япония.

Кроме того, взносы от 482 доноров из частного сектора на гуманитарное реагирование в Украине превысили 1,6 млрд. долларов США.

Более 1 млрд долларов США из полученных средств было направлено на выплату денежной помощи разным категориям украинцев, пострадавших в результате войны.

Еще 727 млн. долларов США направлены на продовольственную помощь, 237 млн. долларов США – на проекты по здравоохранению и 234 млн. долларов США – на обеспечение убежища для внутренне перемещенных лиц и предметы первой потребности для них.

По словам заместителя Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса, в следующем году ООН предлагает увеличить финансирование гуманитарных организаций в Украине до рекордных 5,7 млрд. долларов США. Это поможет усилить ответ на гуманитарный кризис в Украине, вызванный войной.

Как сообщили в Минреинтеграции, с начала войны ведомство активно сотрудничает с гуманитарным сообществом, чтобы как можно больше людей получили критически важную помощь. В настоящее время министерство реализует совместные проекты с UNHCR, OCHA, WFP, UNICEF, IOM, ICRC и другими международными гуманитарными операторами.

Напомним, Минреинтеграции инициирует создание института Уполномоченного по международному гуманитарному праву. Соответствующий законопроект уже в ближайшие дни будет зарегистрирован в Верховной Раде.