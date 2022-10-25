Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен

Литовская сеть супермаркетов NOVUS продолжает передавать качественную продукцию украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

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Еженедельно украинскую границу пересекают грузовики с продуктами питания – везут наборы с самым необходимым. Чтобы дети, одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью, и те, кто оказался под открытым небом из-за попадания вражеской ракеты, имели возможность питаться.

"Видим своими глазами насколько важна эта поддержка для населения. Даже тогда, когда ресурсов становится меньше, мы максимально отдаемся делу, чтобы благотворительная программа продолжала работать. В первую очередь фокусируемся на детях. Благодаря командной работе с единомышленниками нам удалось внести весомый вклад - передать более 300 000 наборов людям, для которых это жизненная необходимость. Благодарны тем, кто понимает глубинный смысл и поддерживает нашу гуманитарную миссию", – рассказывает бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

Для помощи населению Украины, NOVUS объединил благотворителей: европейский бизнес и литовцев, желающих внести свой вклад. Как делятся в сети, это неустанная работа, требующая постоянного диалога с меценатами. Напоминать, рассказывать об условиях жизни и реальной ситуации в Украине, показывать, насколько велика и важна эта помощь людям. Несмотря на то что собирать средства все сложнее, в компании верят, что смогут продолжать благотворительную программу и помочь еще тысячам украинцев.

"Каждый евро превращается в важную помощь, в нашем случае это продукты. Народу Украины сейчас тяжело – эмоционально, материально, физически. И мы уверены, что нужно подставлять плечо помощи тем, у кого беда", – делится представитель NOVUS Неринга Янавичуте.

Недавно она снова посетила столицу и область, чтобы пообщаться с людьми, которым уже более полугода помогает сеть NOVUS вместе с основанным компанией литовским фондом Food for Ukraine. Посещали реабилитационные центры для особых детей, вынужденно покинувших дома. Ездили в Бучанский район, переживший трудные военные времена, Иванковский, где вместо большинства домов остался только фундамент. Местные пытаются понемногу отстраивать жилье, за неимением средств в ход идет даже обугленный кирпич. Но, несмотря ни на что, свою землю жители не покидают. Как рассказывает Неринга, именно это вдохновляет в украинцах, а еще вера в будущее:

"Всегда знала, что украинцы – сильная нация, восхищаюсь их настойчивостью и жаждой жизни и восстановления родной земли. Вот разрушенный дом, а вокруг чистота, все убрано. И рядом высаживают цветы. Это и есть самая большая сила".

Кроме помощи продуктами питания, сеть организует полезные мероприятия и внедряет благотворительные акции для малышей: бесплатные обследования сердца, развивающие мастер-классы, помощь школьными наборами для малообеспеченных семей и детей, растущих без родительской опеки. В компании уверены, что поддержка детей сегодня необходима в первую очередь, ведь это вклад в стабильное будущее страны.

Напомним, что Meest China передала автомобильную технику на нужды ВСУ.