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Общество
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Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен

Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен

Литовская сеть супермаркетов NOVUS продолжает передавать качественную продукцию украинцам, пострадавшим от российского вторжения.

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Еженедельно украинскую границу пересекают грузовики с продуктами питания – везут наборы с самым необходимым. Чтобы дети, одинокие пожилые люди, лица с инвалидностью, и те, кто оказался под открытым небом из-за попадания вражеской ракеты, имели возможность питаться.

Фото 2 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен
Фото 3 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен
Фото 4 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен
Фото 5 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен
Фото 6 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен
Фото 7 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен
Фото 8 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен
Фото 9 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен
Фото 10 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен

"Видим своими глазами насколько важна эта поддержка для населения. Даже тогда, когда ресурсов становится меньше, мы максимально отдаемся делу, чтобы благотворительная программа продолжала работать. В первую очередь фокусируемся на детях. Благодаря командной работе с единомышленниками нам удалось внести весомый вклад - передать более 300 000 наборов людям, для которых это жизненная необходимость. Благодарны тем, кто понимает глубинный смысл и поддерживает нашу гуманитарную миссию", – рассказывает бенефициар NOVUS Раймондас Туменас.

Фото 11 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен

Для помощи населению Украины, NOVUS объединил благотворителей: европейский бизнес и литовцев, желающих внести свой вклад. Как делятся в сети, это неустанная работа, требующая постоянного диалога с меценатами. Напоминать, рассказывать об условиях жизни и реальной ситуации в Украине, показывать, насколько велика и важна эта помощь людям. Несмотря на то что собирать средства все сложнее, в компании верят, что смогут продолжать благотворительную программу и помочь еще тысячам украинцев.

"Каждый евро превращается в важную помощь, в нашем случае это продукты. Народу Украины сейчас тяжело – эмоционально, материально, физически. И мы уверены, что нужно подставлять плечо помощи тем, у кого беда", – делится представитель NOVUS Неринга Янавичуте.

Фото 12 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен

Недавно она снова посетила столицу и область, чтобы пообщаться с людьми, которым уже более полугода помогает сеть NOVUS вместе с основанным компанией литовским фондом Food for Ukraine. Посещали реабилитационные центры для особых детей, вынужденно покинувших дома. Ездили в Бучанский район, переживший трудные военные времена, Иванковский, где вместо большинства домов остался только фундамент. Местные пытаются понемногу отстраивать жилье, за неимением средств в ход идет даже обугленный кирпич. Но, несмотря ни на что, свою землю жители не покидают. Как рассказывает Неринга, именно это вдохновляет в украинцах, а еще вера в будущее:

"Всегда знала, что украинцы – сильная нация, восхищаюсь их настойчивостью и жаждой жизни и восстановления родной земли. Вот разрушенный дом, а вокруг чистота, все убрано. И рядом высаживают цветы. Это и есть самая большая сила".

Фото 13 — Сеть супермаркетов NOVUS передала украинцам продуктов на 60 миллионов гривен

Кроме помощи продуктами питания, сеть организует полезные мероприятия и внедряет благотворительные акции для малышей: бесплатные обследования сердца, развивающие мастер-классы, помощь школьными наборами для малообеспеченных семей и детей, растущих без родительской опеки. В компании уверены, что поддержка детей сегодня необходима в первую очередь, ведь это вклад в стабильное будущее страны.

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