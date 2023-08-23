Среди беженцев из Украины доля русскоязычных в быту вдвое выше, чем в самой Украине - опрос

9% жителей Украины, включая беженцев за границей, заявляют, что разговаривают дома на русском языке, согласно результатам анонимного онлайн-опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг". 59% респондентов ответили, что дома говорят на украинском, а 31% - и на украинском, и на русском.

Уровень использования русского в настоящее время фиксируется наиболее низкий: в частности, согласно данным опросов "Рейтинга" по этому вопросу, он непрерывно падал с сентября 2021 года, когда составлял 27%, то есть был втрое большим. В свою очередь, использовали дома только украинский тогда лишь 45% респондентов.

По состоянию же на февраль 2014 года, когда Украина еще контролировала всю свою территорию, эти показатели составляли соответственно 38% и 44%. На обоих же языках дома разговаривали тогда лишь 17% опрошенных.

Среди граждан, которые не выезжали из Украины или уже вернулись на ее территорию, на русском говорят только 7%, а вот среди беженцев за границей - 14%. Среди внутренне перемещенных лиц в самой Украине этот показатель составляет 12%, относительное большинство (46%) говорит на обоих языках, а 42% - только на украинском. Среди беженцев украиноязычных в быту – все же чуть больше (43% против 40% билингвов).

Впрочем, родным русский язык считают 16% опрошенных, а украинский – 82%, хотя при прошлом опросе в феврале этого года показатель для русского фиксировался на уровне 14%. В частности, среди фактических жителей Украины родным русский сейчас называют 14%, а вот среди беженцев - заметно больше, а именно 25%. Среди ВПЛ же их тоже 25%.

Опрос проводился 16-20 августа методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) на платформе Rating Online. Выборочная совокупность составляет 6050 респондентов, в том числе 700 ВПЛ на территории Украины и 750 беженцев из Украины, находящихся за границей. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 для всего массива данных составляет не более 1,5%, для подмассивов (ВПЛ и беженцы) – не более 4%.

Напомним также, что проведенный в июле опрос "Рейтинга" показал, что украинцы в Европе более пессимистичны относительно времени, необходимого для победы Украины в войне, чем жители в самой Украине.

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