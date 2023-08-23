Серед біженців з України частка російськомовних у побуті вдвічі вища, ніж у самій Україні - опитування

9% мешканців України, включаючи біженців за кордоном, заявляють, що розмовляють вдома російською мовою, згідно результатів анонімного онлайн-опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг". 59% респондентів відповіли, що вдома говорять українською, а 31% - і українською, і російською.

Рівень використання російської наразі фіксується найнижчим: зокрема, згідно даних опитувань "Рейтингу" з цього питання, він безперервно падав з вересня 2021 року, коли становив 27%, тобто був втричі більшим. В свою чергу, використовували вдома лише українську тоді лише 45% респондентів.

Станом же на лютий 2014 року, коли Україна поки востаннє контролювала всю свою територію, ці показники становили відповідно 38% та 44%. Обидвома мовами вдома розмовляли лише 17% опитаних.

Натомість серед громадян, що не виїжджали з України або вже повернулися до неї, російською розмовляють лише 7%, а серед біженців за кордоном - 14%. Серед внутрішньо переміщених осіб в самій Україні цей показник скаладає 12%, відносна більшість (46%) розмовляє обидвома мовами, а 42% - лише українською. Серед біженців україномовних у побуті - все ж трохи більше (43% проти 40% білінгвів).

Втім, рідною російську мову вважають 16% опитаних, а українську - 82%, хоча при минулому опитуванні в лютому цього року показник для російської фіксувалися у 14%. Зокрема, серед фактичних мешканців України рідною російську зараз називають 14%, а от серед біженців - помітно більше, а саме 25%. Серед ВПО їх теж 25%.

Опитування проводилося 16-20 серпня методом CAWI (Computer Assisted Web Interviewing) на платформі Rating Online. Вибіркова сукупність складає 6050 респондентів, у тому числі 700 ВПО на території України та 750 біженців з України, що перебувають за кордоном. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 для усього масиву даних становить не більше 1,5%, для підмасивів (ВПО та біженці) - не більше 4%.

Нагадаємо також, що проведене у липні опитування "Рейтингу" показало, що українці в Європі є більш песимістичними щодо часу, необхідного для перемоги України у війні, ніж мешканці у самій Україні.

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