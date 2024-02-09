- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Стало меньше налоговиков и судей: сколько госслужащих в Украине
На 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти работает 169 тысяч человек. В 2023 году фактическая численность работников государственных органов сократилась на 6,8 работников.
Об этом сообщает Министерство финансов, публикующее информацию о численности работников аппаратов государственных органов.
По данным ведомства, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек.
В то же время, в течение 2023 года фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
С начала 2023 года больше всего уменьшилось количество работников:
- Государственной налоговой службы (-2,6 тыс. человек);
- Госпродпотребслужбы (-927 человек);
- аппаратов местных и апелляционных судов (-773);
- Госказначейства (-720 человек);
- Госгеокадастру (-492 человека).
В то же время увеличилась численность работников:
- Пенсионный фонд (+1,3 тыс. человек);
- Минюста (+434 человека);
- БЭБ (+377 человек).
Всего в органах государственной власти по состоянию на начало 2024 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба (в конце 2023 создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабинетом Министров, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.
"С 1 января Правительство ввело новые условия оплаты труда госслужащих на основе грейдов, тем самым повысили прозрачность, предсказуемость и справедливость в выплате заработной платы. Эта реформа назревала давно и была требованием наших международных партнеров. Кроме того, с 1 апреля будут сокращены вакантные должности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Ведь для нас важно не количество государственных служащих, а качество их работы, что влияет на эффективность деятельности государственного органа и системы госуправления в целом", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
Заметим, по данным Госаудитслужбы, 374 судьи местных общих судов не совершали правосудие, но все равно получали выплату судейского вознаграждения. Она обошлась бюджету более чем в 430 млн грн.
Источник фото: ua.depositphotos.com