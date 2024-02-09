Стало меньше налоговиков и судей: сколько госслужащих в Украине

На 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти работает 169 тысяч человек. В 2023 году фактическая численность работников государственных органов сократилась на 6,8 работников.

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Об этом сообщает Министерство финансов, публикующее информацию о численности работников аппаратов государственных органов.

По данным ведомства, на 1 января 2024 года в 108 органах государственной власти фактически работает 169 тыс. человек.

В то же время, в течение 2023 года фактическая численность работников сократилась на 6,8 тыс. человек.

С начала 2023 года больше всего уменьшилось количество работников:

Государственной налоговой службы (-2,6 тыс. человек);

Госпродпотребслужбы (-927 человек);

аппаратов местных и апелляционных судов (-773);

Госказначейства (-720 человек);

Госгеокадастру (-492 человека).

В то же время увеличилась численность работников:

Пенсионный фонд (+1,3 тыс. человек);

Минюста (+434 человека);

БЭБ (+377 человек).

Всего в органах государственной власти по состоянию на начало 2024 года функционирует (без учета сектора безопасности и обороны) Секретариат КМУ и 17 министерств, 21 служба (в конце 2023 создана Государственная служба Украины по делам детей), 14 агентств, 4 инспекции, 4 комиссии, 8 других государственных органов, численность которых устанавливается Правительством, а также 9 государственных органов, численность которых не устанавливается Кабинетом Министров, 24 местных государственных администрации и 6 органов судебной власти.

"С 1 января Правительство ввело новые условия оплаты труда госслужащих на основе грейдов, тем самым повысили прозрачность, предсказуемость и справедливость в выплате заработной платы. Эта реформа назревала давно и была требованием наших международных партнеров. Кроме того, с 1 апреля будут сокращены вакантные должности работников территориальных органов центральных органов исполнительной власти. Ведь для нас важно не количество государственных служащих, а качество их работы, что влияет на эффективность деятельности государственного органа и системы госуправления в целом", – прокомментировал заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

Заметим, по данным Госаудитслужбы, 374 судьи местных общих судов не совершали правосудие, но все равно получали выплату судейского вознаграждения. Она обошлась бюджету более чем в 430 млн грн.

Источник фото: ua.depositphotos.com