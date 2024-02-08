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Украина выплатила 430 мл грн судьям, которые не осуществляли правосудие или вообще являются коллаборантами
374 судьи местных общих судов не совершали правосудие, но все равно получали выплату судейского вознаграждения. Они обошлась бюджету более чем в 430 млн грн.
Об этом сообщила Госаудитслужба.
Отмечается, что ведомство выявило многочисленные нарушения во время аудита Государственной судебной администрации, охватившего период 2021-2022 и первое полугодие 2023 года.
"Мы проводим аудит Государственной судебной администрации, во время которого обнаружили шокирующие факты. Например, некоторые судьи продолжают получать заработную плату, не выполняя свои полномочия. Еще больше – судьи, под стражей или вообще ставшие гражданами РФ также получат вознаграждение из бюджета", - сообщила глава Госаудитслужбы Алла Басалаева.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
По ее словам, из общего количества только 110 судей не осуществляли правосудие по независящим от них причинам. Часть из них – подали документы, но до сих пор не назначены ВККС, часть – мобилизованы.
Еще 9 судей получали вознаграждение, несмотря на то, что они были отстранены от осуществления правосудия из-за привлечения к уголовной или дисциплинарной ответственности. Такие нарушители обошлись бюджету в 6,5 млн. грн.
Среди известнейших случаев – судья Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр , который с мая прошлого года находится под стражей. Но за июнь-ноябрь прошлого года судья получил почти 400 тыс. грн судейского вознаграждения.
Другой случай – судья Брянского городского суда Луганской области получил вознаграждения и начисления с 2021 года на общую сумму 2,4 млн грн. Причем этот судья приобрел гражданство РФ.
Заметим, как ранее сообщала Счетная палата Украины, недостаточное финансирование апелляционных хозяйственных судов влияет на качество правосудия в Украине и является одной из причин ее ухудшения, в частности, промедление со сроками рассмотрения дел, что может привести к увеличению количества обращений в Европейский суд по правам человека.
Дело против председателя райсуда, насмерть сбившего нацгвардейца в Киеве
Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование в отношении председателя Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра, который за рулем автомобиля вызвал смертельное дорожно-транспортное происшествие на блокпосте в Киеве.
Судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекших смерть потерпевшего (часть 3 статьи 286-1 Уголовного кодекса). Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет.
Напомним, что указанное ДТП произошло 25 мая в 23:55 при въезде в Киев на Брест-Литовском шоссе. Глава райсуда за рулем автомобиля Lexus ES350 сбил нацгвардейца, находившегося на блокпосте. В результате он погиб.
Судья был задержан. Учитывая состояние опьянения в заведении здравоохранения, он отказался. В конце концов по решению следователя судьи подозреваемому была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без возможности выхода под залог, который будет действовать до 26 августа. Высший совет правосудия отстранил Тандыра от должности.
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