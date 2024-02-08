Україна виплатила 430 мл грн суддям, які не здійснювали правосуддя чи взагалі є колаборантами

374 судді місцевих загальних судів не здійснювали правосуддя, але все одно отримували виплату суддівської винагороди. Вона обійшлася бюджету в понад 430 млн грн.

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Про це повідомила Держаудитслужба.

Зазначається, що відомство виявило численні порушення під час аудиту Державної судової адміністрації, який охопив період 2021-2022 роки та перше півріччя 2023 року.

"Ми проводимо аудит Державної судової адміністрації, під час якого виявили шокуючі факти. Наприклад, деякі судді продовжують отримувати заробітну плату, не виконуючи свої повноваження. Ще більше – судді, які під вартою чи взагалі стали громадянами РФ також отримають винагороду з бюджету", - повідомила голова Держаудитслужби Алла Басалаєва.

За її словами, із загальної кількості лише 110 суддів не здійснювали правосуддя з незалежних від них причин. Частина з них - подали документи, але досі не призначені ВККС, частина - мобілізовані.

Ще 9 суддів отримували винагороду попри те, що їх було відсторонено від здійснення правосуддя через притягнення до кримінальної чи дисциплінарної відповідальності. Такі порушники обійшлися бюджету у 6,5 млн грн.

Серед найвідоміших випадків – суддя Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир, який з травня минулого року перебуває під вартою. Але за червень-листопад минулого року цей суддя отримав майже 400 тис. грн суддівської винагороди.

Інший випадок – суддя Брянського міського суду Луганської області отримав винагороди та нарахувань з 2021 року на загальну суму 2,4 млн грн. Причому цей суддя набув громадянство РФ.

Зауважимо, як раніше повідомляла Рахункова палата України, недостатнє фінансування апеляційних господарських судів впливає на якість правосуддя в Україні та є однією з причин її погіршення, зокрема, зволікання з термінами розгляду справ, що може призвести до збільшення кількості звернень до Європейського суду з прав людини.

С права проти голови райсуду, що насмерть збив нацгвардійця в Києві

Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування стосовно голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який за кермом автомобіля спричинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду на блокпості в Києві.

Суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (частина 3 статті 286-1 Кримінального кодексу). Йому загрожує позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років.

Нагадаємо, що зазначена ДТП сталася 25 травня о 23:55 при в'їзді до Києва на Брест-Литовському шосе. Голова райсуду за кермом автомобіля Lexus ES350 збив нацгвардійця, що перебував на блокпосту. Він загинув.

Суддю було затримано. Від огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився. Зрештою за рішенням слідчого судді підозрюваному було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості виходу під заставу, який наразі діятиме до 26 серпня. Вища рада правосуддя ж відсторонила Тандира від посади.

Джерело фото: ua.depositphotos.com