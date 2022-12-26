Суд дал 9 лет тюрьмы боевику "ДНР", ограбившему жителей села под Харьковом во время оккупации

Котелевский районный суд Полтавской области 26 декабря вынес обвинительный приговор и назначил наказание в виде девяти лет лишения свободы боевику "ДНР", который во время оккупации села в Харьковской области ограбил людей на сумму почти 400 тысяч гривен.

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Как сообщает Харьковская областная прокуратура, мужчина признан виновным в нарушении законов и обычаев войны, совершенном группой лиц (часть 1 статьи 28, часть 1 статьи 438 Уголовного кодекса).

Прокуроры в суде доказали, что 23 февраля мужчина был призван в ходе всеобщей мобилизации в ряды так называемой армии "ДНР" для участия в проведении боевых действий против Украины на стороне России.

Установлено, что в марте боевик находился в селе Русские Тишки Харьковского района, которое находилось под контролем российских военнослужащих.

Фигурант получил приказ от представителя 25-й мотострелковой бригады Вооруженных сил РФ проникнуть в дом мужчины, который, по данным российской разведки, передавал координаты расположения оккупантов в указанном селе украинским военным.

Боевик проник в дом и ограбил владельцев. С собой злоумышленник забрал их личные вещи и драгоценные ювелирные украшения, нанеся материальный ущерб на сумму почти 400 тысяч гривен. Впрочем, отмечено, что на суде он искренне раскаялся в совершенном.

Напомним также, что накануне тот же Котелевский райсуд дал по 11 лет тюрьмы четырем боевикам ЧВК и российским спецназовцам, которые пытали украинских военных на базе отдыха у поселка Боровая Харьковской области.