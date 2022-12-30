У "Дії" появится "Персональный менеджер" для освобожденных из плена: что он может

В приложение "Дія" будет добавлен специальный функционал для бывших пленных, который будет помогать людям восстановить документы.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что больше месяца назад, во время общения с освобожденными из плена бойцами и их родными, услышал о бюрократических сложностях с восстановлением документов, иногда возникающих у освобожденных из плена.

Поэтому он обратился к вице-премьер-министру – министру цифровой трансформации Михаилу Федорову, и после обсуждения этой проблемы было решено добавить в "Дію" специальный функционал для бывших пленных.

Как рассказал Федоров, было разработано решение "Персональный менеджер", благодаря которому освобожденные из плена смогут получить помощь в восстановлении паспорта, свидетельства о браке, водительских прав и т.д.

"Для каждого пленника в "Дії" будет создана персональная карточка, и за ней будет закрепляться менеджер поддержки", - добавил министр.

Напомним, что приложение "Дія" может работать даже с минимальным покрытием мобильной связи. Более того, созданный во время войны "еДокумент" остается действительным в приложении "Дія" в любом случае, даже без подключения к интернету.