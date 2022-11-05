ВУЗы и научные учреждения освободили от налогообложения при ввозе отдельных товаров

Правительство на заседании 4 ноября одобрило постановление, которым отменило налогообложение некоторых товаров, ввозимых для целевого использования государственными научными учреждениями, государственными учреждениями высшего образования товаров.

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Об этом 5 ноября сообщил Правительственный портал.

Постановление имплементирует нормы трех соответствующих законов: №848-VIII "О научной и научно-технической деятельности", № 2082-ІХ "О внесении изменения в статью 197 Налогового кодекса Украины о поддержке научной и научно-технической деятельности" и № 2083-ІХ " О внесении изменения в статью 282 Таможенного кодекса Украины о поддержке научной и научно-технической деятельности.

Отныне государственные научные учреждения и учреждения высшего образования освобождаются от уплаты ввозной пошлины и налога на добавленную стоимость с научных приборов, оборудования, запасных частей и расходных материалов к ним, реактивов, образцов, научной литературы в бумажном и электронном виде, ввозимых в Украину для обеспечения собственной научной и научно-технической деятельности.

В правительстве уверяют, что такое частичное освобождение от налогообложения будет способствовать восстановлению исследовательской инфраструктуры и увеличит материальное обеспечение научной и научно-технической деятельности научных учреждений и учреждений высшего образования государственной формы собственности за счет освобожденных от налогов и таможенных платежей средств.

Постановлением также утверждаются:

объемы товаров, которые будут ввозиться на таможенную территорию Украины;

форма заявления о выдаче справки-подтверждения того, что товары отвечают требованиям целевого использования, форма справки-подтверждения и форма отчета о целевом использовании таких товаров;

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