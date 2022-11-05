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Суспільство
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Заклади вищої освіти та наукові установи звільнили від оподаткування під час ввезення окремих товарів

Заклади вищої освіти та наукові установи звільнили від оподаткування під час ввезення окремих товарів

Уряд на засіданні 4 листопада схвалив постанову, якою скасував оподаткування деяких товарів, які ввозять для цільового використання державними науковими установами, державними закладами вищої освіти товарів.

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Про це 5 листопада повідомив Урядовий портал.

Постанова імплементує норми трьох відповідних законів: №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", № 2082–ІХ "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності" та № 2083-ІХ "Про внесення зміни до статті 282 Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності".

Відтепер державні наукові установи та заклади вищої освіти звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності.

В уряді запевняють, що таке часткове звільнення від оподаткування сприятиме відновленню дослідницької інфраструктури та збільшить матеріальне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності наукових установ та закладів вищої освіти державної форми власності за рахунок вивільнених від сплати податків та митних платежів коштів.

Постановою також затверджуються:

  • обсяги товарів, які ввозитимуть на митну територію України;.
  • форма заяви про видавання довідки-підтвердження того, що товари відповідають вимогам щодо цільового використання, форма довідки-підтвердження та форма звіту про цільове використання таких товарів;

Нагадаємо, нещодавно українські науковці вивели та презентували новий сорт посівної коноплі, що отримав назву "Софія". До використання придатні як волокна рослини, так і її насіння. 

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан