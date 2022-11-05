Заклади вищої освіти та наукові установи звільнили від оподаткування під час ввезення окремих товарів

Уряд на засіданні 4 листопада схвалив постанову, якою скасував оподаткування деяких товарів, які ввозять для цільового використання державними науковими установами, державними закладами вищої освіти товарів.

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Про це 5 листопада повідомив Урядовий портал.

Постанова імплементує норми трьох відповідних законів: №848-VIII "Про наукову і науково-технічну діяльність", № 2082–ІХ "Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності" та № 2083-ІХ "Про внесення зміни до статті 282 Митного кодексу України щодо підтримки наукової і науково-технічної діяльності".

Відтепер державні наукові установи та заклади вищої освіти звільняються від сплати ввізного мита та податку на додану вартість з наукових приладів, обладнання, запасних частин і витратних матеріалів до них, реактивів, зразків, наукової літератури в паперовому та електронному вигляді, що ввозяться в Україну для забезпечення власної наукової та науково-технічної діяльності.

В уряді запевняють, що таке часткове звільнення від оподаткування сприятиме відновленню дослідницької інфраструктури та збільшить матеріальне забезпечення наукової та науково-технічної діяльності наукових установ та закладів вищої освіти державної форми власності за рахунок вивільнених від сплати податків та митних платежів коштів.

Постановою також затверджуються:

обсяги товарів, які ввозитимуть на митну територію України;.

форма заяви про видавання довідки-підтвердження того, що товари відповідають вимогам щодо цільового використання, форма довідки-підтвердження та форма звіту про цільове використання таких товарів;

Нагадаємо, нещодавно українські науковці вивели та презентували новий сорт посівної коноплі, що отримав назву "Софія". До використання придатні як волокна рослини, так і її насіння.

Джерело фото: ua.depositphotos.com