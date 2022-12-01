Украина вернула из российского плена еще 50 военных

Очередной обмен пленными состоялся между Украиной и Россией в четверг, 1 декабря. Из российского плена освободили 50 украинских военных.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Освободили 50 защитников Украины. Мы возвращаем защитников Мариуполя и "Азовстали", возвращаем пленных, которые были в Оленовке, раненых, в том числе в боях на Донецком, Луганском, Запорожском направлениях", - отметил он.

Ермак подчеркнул, что Киев продолжает работать над освобождением из плена всех.

Напомним, 26 ноября прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Среди освобожденных из плена 4 бойца ВМС, 2 нацгвардейца и пограничника, один боец ТРо, а также 3 гражданских.