Украина вернула из плена еще 12 защитников

26 ноября прошел очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Среди освобожденных из плена 4 бойца ВМС, 2 нацгвардейца и пограничника, один боец ТРо, а также 3 гражданских.

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Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Очередной обмен пленными. Нам удалось освободить 12 наших людей. Среди них - 4 бойца ВМС, двое нацгвардейцев, пограничников, один из ТРо, а также трое гражданских - жена и муж, считавшиеся пропавшими без вести. Среди военных - двое офицеров, а также семь рядовых и сержантов", - отметил Ермак.

По его словам, домой едут воины, защищавшие в том числе Мариуполь, ЧАЭС и остров Змеиный.

"За последнюю неделю нам удалось вернуть 98 украинцев. Работаем над освобождением всех наших людей. Не останавливаемся", - подчеркнул глава ОП.

Он поблагодарил за работу Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

Отметим, как считают аналитики Института изучения войны (ISW), страна-агрессор Россия, по всей вероятности, чаще проводит обмены военнопленными, чтобы успокоить недовольство в информационном пространстве.

Так, 23-25 ноября состоялось три обмена военнопленными. РФ и Украина обменяли 35 российских военнопленных на 35 украинских военнопленных 23 ноября, 50 российских пленных на 50 украинских 24 ноября и девять российских пленных на девять украинских 25 ноября.