Україна повернула з полону ще 12 захисників

26 листопада відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Серед звільнених з полону 4 бійці ВМС, 2 нацгвардійці та прикордонники, один боєць ТРо, а також 3 цивільних - подружня пара та чоловік, якого вважали зниклим безвісти.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Черговий обмін полоненими. Нам вдалося звільнити 12 наших людей. Серед них - 4 бійців ВМС, двоє нацгвардійців, прикордонників, один з ТРо, а також троє цивільних - подружжя та чоловік, який вважався зниклим безвісти. Серед військових - двоє офіцерів, а також семеро рядових та сержантів", - зазначив Єрмак.

За його словами, додому їдуть воїни, які захищали зокрема Маріуполь, ЧАЕС та острів Зміїний.

"За останній тиждень нам вдалося повернути 98 українців. Працюємо над звільненням всіх наших людей. Не зупиняємось", - підкреслив голова ОП.

Він подякував за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими.

Зазначимо, як вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), країна-агресор Росія, ймовірно, частіше проводить обміни військовополоненими, щоб заспокоїти невдоволення в інформаційному просторі.

Так, 23-25 листопада відбулися три обміни військовополоненими. РФ та Україна обміняли 35 російських військовополонених на 35 українських військовополонених 23 листопада, 50 російських полонених на 50 українських 24 листопада та дев'ять російських полонених на дев'ять українських 25 листопада.