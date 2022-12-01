Україна повернула з російського полону ще 50 військових

Черговий обмін полоненими відбувся між Україною та Росією у четвер, 1 грудня. З російського полону звільнили 50 українських військових.

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Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Звільнили 50 захисників України. Ми повертаємо оборонців Маріуполя та "Азовсталі", повертаємо полонених, що були в Оленівці, поранених, зокрема в боях на Донецькому, Луганському, Запорізькому напрямках", - зазначив він.

Єрмак наголосив, що Київ продовжує працювати над звільненням з полону всіх.

Нагадаємо, 26 листопада відбувся черговий обмін полоненими між Україною та Росією. Серед звільнених з полону 4 бійці ВМС, 2 нацгвардійці та прикордонники, один боєць ТРо, а також 3 цивільних - подружня пара та чоловік, якого вважали зниклим безвісти.