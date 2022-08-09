Украина вернула тела свои 17 защитников

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий 9 августа отчиталось о проведении очередной операции по передаче тел погибших военных. Украинская сторона вернула тела 17 своих защитников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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"Операция проводилась при сотрудничестве Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести, Олегу Котенко и другим силовым структурам Украины", — говорится в сообщении.

В министерстве подчеркнули, что процесс возвращения тел происходит в соответствии с нормами Женевской конвенции.

В предыдущий раз очередная операция по передаче тел погибших военных проходила 26 июля. Тогда Украина вернула тела еще 25 своих защитников. До этого, 19 июля украинская сторона вернула тела 45 своих защитников.

Кроме того, в июне в ходе масштабного обмена из плена были освобождены 144 защитника Украины.