Україна повернула тіла свої 17 захисників

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 9 серпня прозвітувало про проведення чергової операція з передачі тіл загиблих військових. Українська сторона повернула тіла 17 своїх захисників. Про це повідомила пресслужба відомства.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", — йдеться в повідомленні.

В міністерстві підкреслили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.

Попереднього разу чергова операція з передачі тіл загиблих військових проходила 26 липня. Тоді Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. До цього, 19 липня українська сторона повернула тіла 45 своїх захисників.

Крім того, в червні в ході масштабного обміну з полону було визволено 144 захисники України.