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Україна повернула тіла свої 17 захисників
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 9 серпня прозвітувало про проведення чергової операція з передачі тіл загиблих військових. Українська сторона повернула тіла 17 своїх захисників. Про це повідомила пресслужба відомства.
"Операція проводилась за співпраці Уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, Олега Котенка та інших силових структур України", — йдеться в повідомленні.
В міністерстві підкреслили, що процес повернення тіл відбувається відповідно до норм Женевської конвенції.
Попереднього разу чергова операція з передачі тіл загиблих військових проходила 26 липня. Тоді Україна повернула тіла ще 25 своїх захисників. До цього, 19 липня українська сторона повернула тіла 45 своїх захисників.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, в червні в ході масштабного обміну з полону було визволено 144 захисники України.