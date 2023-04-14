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Украинцев призвали не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи
Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и среди прочего уделяет особое внимание религиозной тематике.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Отмечается, что ведомство прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать РФ минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.
"В своих действиях СБУ опирается на законы, интересы государства и сознательную и патриотическую позицию граждан Украины. Поэтому сейчас важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий каждого из нас", - подчеркивают СБУ.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Следовательно, правоохранители призывают граждан накануне праздников:
- ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
- соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
- без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;
- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.
Кроме того, в СБУ работает специальная горячая линия 0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта: [email protected]
Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.
"Уже второй год подряд украинцы будут отмечать Пасху в условиях военного положения. Но мы уверены в своей победе и делаем все, чтобы приблизить ее как можно быстрее! Просим вас быть бдительными и соблюдать рекомендации по безопасности", - призывают правоохранители.
Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ не исключил возможности обстрела российскими оккупантами Украины на Пасху, 16 апреля.