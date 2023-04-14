ГОЛОВНИЙ АКТИВ ГОЛОВНИЙ АКТИВ
ТопФінанс-2022 ТопФінанс-2022
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
PATRIOTЫ БИЗНЕСА PATRIOTЫ БИЗНЕСА
Бизнес работает Бизнес работает
Бизнес-фронт Бизнес-фронт
Война в Украине: все последние новости Война в Украине: все последние новости
Категория
Общество
Дата публикации

Украинцев призвали не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи

Украинцев призвали не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи
Уже второй год подряд украинцы будут отмечать Пасху в условиях военного положения. Фото: Львовская ОВА

Враг прекрасно понимает, что терпит поражение на поле боя, поэтому не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и среди прочего уделяет особое внимание религиозной тематике.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Отмечается, что ведомство прилагает максимум усилий, чтобы нейтрализовать влияние врага на церковную среду и не дать РФ минимальной возможности использовать религиозный вопрос для достижения собственных целей.

"В своих действиях СБУ опирается на законы, интересы государства и сознательную и патриотическую позицию граждан Украины. Поэтому сейчас важны бдительность, осмотрительность и слаженность действий каждого из нас", - подчеркивают СБУ.

Следовательно, правоохранители призывают граждан накануне праздников:

  • ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;
  • не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;
  • соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;
  • не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;
  • без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;
  • сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

Кроме того, в СБУ работает специальная горячая линия   0-800-501-482, а также соответствующая электронная почта:   [email protected]

Информация, полученная по телефону доверия СБУ, является конфиденциальной и будет тщательно проверена.

"Уже второй год подряд украинцы будут отмечать Пасху в условиях военного положения. Но мы уверены в своей победе и делаем все, чтобы приблизить ее как можно быстрее! Просим вас быть бдительными и соблюдать рекомендации по безопасности", - призывают правоохранители.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ не исключил возможности обстрела российскими оккупантами Украины на Пасху, 16 апреля.

Автор:
Светлана Манько