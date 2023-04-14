Українців закликали не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових рекомендацій напередодні Великодня

Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього РФ намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що відомство докладає максимум зусиль, аби нейтралізувати вплив ворога на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

"У своїх діях СБУ спирається на закони, інтереси держави та свідому і патріотичну позицію громадян України. Тому наразі важливі пильність, обачність та злагодженість дій кожного з нас", - наголошують в СБУ.

Відтак правоохонці закликають громадян напередодні свят:

обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;

без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Крім того, в СБУ працює спеціальна гаряча лінія 0-800-501-482, а також відповідна електронна пошта: [email protected]

Інформація, отримана через телефон довіри СБУ, є конфіденційною і буде ретельно перевірена.

"Уже другий рік поспіль українці відзначатимуть Великдень в умовах воєнного стану. Але ми впевнені у своїй перемозі і робимо усе, аби наблизити її якнайшвидше! Просимо вас бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій", - закликають правоохоронці.

Нагадаємо, речник Повітряних сил ЗСУ не виключив можливості обстрілу російськими окупантами України на Великдень, 16 квітня.