Украинские военные получат бронежилеты и шлемы новых моделей: что известно

Министерство обороны поставило на обеспечение новые модели бронежилетов и шлемов.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Украины Денис Шарапов, пишет пресс-служба министерства.

Так, на обеспечение поставили:

четыре модели бронежилетов модульных;

две модели шлемов боевых баллистических полноразмерных;

две модели шлемов боевых баллистических с высокой обрезкой.

Он также сообщил, что по состоянию на сегодняшний день проведена процедура закупки, объявление о которой было обнародовано в электронной системе закупок Prozorro, продолжается подготовка к заключению договоров.

По его словам, в Минобороны осуществляются мероприятия по постановке на обеспечение в ВСУ женских бронежилетов, бронежилетов с положительной плавучестью и бронежилетов облегченных.

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщал, что Украина сможет производить ракеты с дальностью поражения более 1000 км. Существует утвержденная ракетная программа, на которую уже выделяются деньги.