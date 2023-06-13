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Українські військові отримають бронежилети та шоломи нових моделей: що відомо
Міністерство оборони поставило на забезпечення нові моделі бронежилетів і шоломів.
Про це повідомив заступник міністра оборони України Денис Шарапов, пише пресслужба міністерства.
Так, на забезпечення поставили:
- чотири моделі бронежилетів модульних;
- дві моделі шоломів бойових балістичних повнорозмірних;
- дві моделі шоломів бойових балістичних з високою обрізкою.
Він також повідомив, що станом на сьогодні проведено процедуру закупівлі, оголошення про яку було оприлюднено в електронній системі закупівель Prozorro, триває підготовка до укладення договорів.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За його словами, у Міноборони наразі здійснюються заходи щодо постановки на забезпечення у ЗСУ жіночих бронежилетів, бронежилетів з позитивною плавучістю та бронежилетів полегшених.
Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна зможе виробляти ракети з дальністю ураження понад 1000 км. Існує затверджена ракетна програма, на яку вже виділяються гроші.