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Суспільство
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Українські військові отримають бронежилети та шоломи нових моделей: що відомо

Українські військові отримають бронежилети та шоломи нових моделей: що відомо
Фото: Міністерство оборони

Міністерство оборони поставило на забезпечення нові моделі бронежилетів і шоломів.

Про це повідомив заступник міністра оборони України Денис Шарапов, пише пресслужба міністерства.

Так, на забезпечення поставили:

  • чотири моделі бронежилетів модульних;
  • дві моделі шоломів бойових балістичних повнорозмірних;
  • дві моделі шоломів бойових балістичних з високою обрізкою.

Він також повідомив, що станом на сьогодні проведено процедуру закупівлі, оголошення про яку було оприлюднено в електронній системі закупівель Prozorro, триває підготовка до укладення договорів.

За його словами, у Міноборони наразі здійснюються заходи щодо постановки на забезпечення у ЗСУ жіночих бронежилетів, бронежилетів з позитивною плавучістю та бронежилетів полегшених.

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомляв, що Україна зможе виробляти ракети з дальністю ураження понад 1000 км. Існує затверджена ракетна програма, на яку вже виділяються гроші.

Автор:
Ніна Комащенко