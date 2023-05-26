"Укрпочта" объявила о выпуске новой марки ко Дню защиты детей

Государственная компания "Укрпочта" сегодня объявила о старте предзаказа на почтовый блок под названием "Дети Победы рисуют Украину будущего", приуроченный ко Дню защиты детей 1 июня.

В блок входит новая почтовая марка, открытка и конверт, сообщает гендиректор "Укрпочты" Игорь Смилянский.

Он сообщил, что с 1 июня блок можно будет приобрести во всех отделениях "Укрпочты", онлайн-магазине, маркетплейсах eBay и Amazon.

По его словам, этот почтовый блок несет в себе послание – будущее Украины будет только желто-голубым, а каждый эскиз передает голос маленьких художников.

Напомним, конкурс на лучшую марку из блока "Дети Победы рисуют Украину будущего" "Укрпочта" провела в начале мая. Тогда украинцы отдали свои голоса за марку "Самая заветная мечта", но были просьбы отразить не только работу победителя, но и другие работы.