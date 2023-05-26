"Укрпошта" оголосила про випуск нової марки до Дня захисту дітей

Державна компанія "Укрпошта" сьогодні оголосила про старт передзамовлення на поштовий блок під назвою "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього", приурочений до Дня захисту дітей 1 червня.

У блок входить нова поштова марка, листівка та конверт, повідомляє гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він повідомив, що з 1 червня блок можна буде придбати у всіх відділеннях "Укрпошти", в онлайн-магазині, маркетплейсах eBay та Amazon.

За його словами, цей поштовий блок несе в собі послання - майбутнє України буде лише жовто-блакитним, а кожен ескіз передає голос маленьких художників.

Нагадаємо, конкурс на найкращу марку з блоку "Діти Перемоги малюють Україну майбутнього" "Укрпошта" провела на початку травня. Тоді українці віддали свої голоси за марку "Найзаповітніша мрія", але були прохання відобразили не лише роботу переможця, а й інші роботи.