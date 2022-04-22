"Укрпочта" запустила новый интернет-магазин. В нем еще можно купить марку "Русский военный корабль, иди нах..й!"

Глава "Укрпочты" Игорь Смелянский сообщил, что за первые несколько часов работы нового интернет-магазина компании обработано, оплачено и готово более 1100 заказов.

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В новом интернет-магазин "Укрпочты" еще можно купить марку "Русский военный корабль, иди нах..й!", которую уже не продают в отделениях. Однако там также есть ограничения.

В момент старта продаж на сайте у компании было 100 000 экземпляров популярной марки. Это последние марки, которые "Укрпочта" будет продавать, новый тираж выпускать не будут.

Поэтому компания решила, что один покупатель может максимум приобрести лист (6 марок). Исходя из этого "Укрпочта" максимум обработает 15 000 заказов (1100 – обработали за час).

"Искренне прошу прощения за неудобства. Мы будем учитывать все недостатки. Сайт был создан, чтобы пропускать до 20000 пользователей одновременно. Напоминаю – это сайт продажи марок, не "Амазон" пока", — отметил Смелянский.

Учитывая большой спрос, "Укрпочта" решила выпустить следующую марку "Русский военный корабль – все" тиражом в 5 миллионов.

Вниманию читателей: выпускает и продает почтовую марку госпредприятие "Укрпочта". Редакция Delo.ua не покупает и не продает их.