"Укрпошта" запустила новий інтернет-магазин. В ньому ще можна купити марку "Російський військовий корабель, іди нах..й!"

Глава "Укрпошти" Ігор Смілянський повідомив, що за перші кілька годин роботи нового інтернет-магазину компанії оброблено, оплачено та готово понад 1100 замовлень.

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У новому інтернет-магазині "Укрпошти" ще можна купити марку "Російський військовий корабель, іди нах..й!", яку вже не продають у відділеннях. Однак там також є обмеження.

У момент старту продажів на сайті компанія мала 100 000 екземплярів популярної марки. Це останні марки, які "Укрпошта" продаватиме, новий тираж не випускатимуть.

Тому компанія вирішила, що один покупець може максимум придбати аркуш (6 марок). Виходячи з цього "Укрпошта" максимум обробить 15 000 замовлень (1100 обробили за годину) .

"Щиро перепрошую за незручності. Ми будемо враховувати всі недоліки. Сайт був створений, щоб пропускати до 20000 користувачів одночасно. Нагадую, це сайт продажу марок, не "Амазон" поки що", — зазначив Смілянський.

Зважаючи на великий попит, "Укрпошта" вирішила випустити наступну марку "Російський військовий корабель – все" тиражем у 5 мільйонів.

До уваги читачів: випускає та продає поштову марку держпідприємство "Укрпошта". Редакція Delo.ua не купує та не продає їх.