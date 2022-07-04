"Укрзализныця" по техническим причинам меняет курсирование трех поездов в Полтаву

"Укрзализныця" по техническим причинам оперативно меняет курсирование трех поездов, которые сейчас следуют в Полтаву. Время в пути увеличится примерно на 5 часов.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Отмечается, что меняются маршруты курсирования трех поездов:

№722 Киев – Харьков;

№22 Львов – Харьков;

№150 Черновцы – Полтава.

Данные поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской будут временно следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную.

Время в пути увеличится примерно на 5 часов.

Напомним, "Укрзализныця" отменила "по техническим причинам" курсирование пригородных поездов по маршруту Гребенка - станция имени Шевченко (Смела). Рейсы №6061, №6063/6064, №6069/6070, №6074 не будут курсировать как минимум до 27 июня.