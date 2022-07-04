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Суспільство
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"Укрзалізниця" з технічних причин змінює курсування трьох поїздів до Полтави

Укрзалізниця: поїзди, квитки на поїзд, Київ Полтава, Львів Харків, Чернівці Полтава
Фото: Укрзалізниця

“Укрзалізниця” з технічних причин оперативно змінює курсування трьох поїздів, які наразі прямують до Полтави. Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин.  

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Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці". 

Так, змінюються маршрути курсування трьох поїздів: 

  • №722 Київ - Харків; 
  • №22 Львів - Харків; 
  • №150 Чернівці - Полтава.

Дані поїзди замість Миргорода та Полтави-Київської тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.

Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" скасувала "з технічних причин" курсування приміських поїздів маршрутом Гребінка - станція імені Шевченка (Сміла). Рейси №6061, №6063/6064, №6069/6070, №6074 не курсуватимуть щонайменше до 27 червня. 

Автор:
Анастасія Перцева