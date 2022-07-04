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"Укрзалізниця" з технічних причин змінює курсування трьох поїздів до Полтави
“Укрзалізниця” з технічних причин оперативно змінює курсування трьох поїздів, які наразі прямують до Полтави. Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин.
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Про це повідомили у прес-службі "Укрзалізниці".
Так, змінюються маршрути курсування трьох поїздів:
- №722 Київ - Харків;
- №22 Львів - Харків;
- №150 Чернівці - Полтава.
Дані поїзди замість Миргорода та Полтави-Київської тимчасово прямуватимуть через Ромодан, Кременчук та Полтаву-Південну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Час у дорозі збільшиться орієнтовно на 5 годин.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" скасувала "з технічних причин" курсування приміських поїздів маршрутом Гребінка - станція імені Шевченка (Сміла). Рейси №6061, №6063/6064, №6069/6070, №6074 не курсуватимуть щонайменше до 27 червня.