Уровень половодья в Киеве растет, но аварийных подтоплений нет – КМВА

Третий день подряд уровень половодья в Киеве растет – он поднялся на 26 см, но аварийных подтоплений по городу не зафиксировано.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

"По состоянию на 9:30 27.04.2023 уровень воды р. Днепр в Киеве возле моста "Метро" составляет 9 309 см, что на 9 см больше вчерашнего показателя. Уровень опасности гидрологических явлений – I (желтый). Третий день подряд уровень половодья растет - за этот период в пределах Киева он поднялся на 26 см. Аварийные подтопления по городу Киеву не зафиксированы", - сообщил он.

Удерживается затопление поймы слоем около 40 см, остаются подтопленными пойменные территории – острова в парке "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частные участки в районе Осокорков.

На данный момент уровень половодья на Днепре в черте города не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города, подытожил Попко.

Напомним, синоптики предупреждают, что в результате возможных значительных осадков может произойти вторая волна паводка. Это может произойти в конце апреля или начале мая.