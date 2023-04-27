Рівень водопілля в Києві зростає, але аварійних підтоплень немає – КМВА

Третій день поспіль рівень водопілля в Києві зростає - він піднялася на 26 см, але аварійних підтоплень по місту не зафіксовано.

Про це повідомив начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Станом на 9:30 27.04.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 309 см, що аж на 9 см більше вчорашнього показника. Рівень небезпеки гідрологічних явищ – І (жовтий). Третій день поспіль рівень водопілля зростає - за цей період в межах Києва він піднялася на 26 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано", - повідомив він.

Утримується затоплення заплави шаром близько 40 см, залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

На даний момент рівень водопілля на Дніпрі в межах міста не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста, підсумував Попко.

Нагадаємо, синоптики попереджають, що внаслідок імовірних значних опадів може статися друга хвиля паводку. Це може відбутися наприкінці квітня чи початку травня.