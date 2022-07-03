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Общество
Дата публикации

В Бориспольском районе Киевщины ограничат движение транспорта и будут проверять документы

В Бориспольском районе Киевщины ограничат движение транспорта и будут проверять документы

В Бориспольском районе Киевской области с сегодняшнего дня начались "плановые фильтрационные мероприятия". На период проведения мероприятий в возможно ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

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Об этом сообщил глава районной администрации Руслан Дяченко.

Он отметил, что представители правоохранительных органов 3 июля приступят к проведению на территории Бориспольского района Киевщины плановых фильтрационных мероприятий.

Во время проведения мероприятий в отдельных микрорайонах Борисполя возможно временное ограничение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность.

"Призываем жителей и гостей района сохранять спокойствие, с пониманием отнестись к возможным ограничениям и неудобствам, должным образом реагировать на законные действия правоохранителей. Все действия будут проходить в рамках действующего законодательства. Просим граждан соблюдать правила личной безопасности", — отметил он.

Напомним, в Киеве на блокпостах на въездах и выездах из города усилили контроль из-за угрозы враждебных ДРГ и опасений нового наступления из Беларуси.

Автор:
Светлана Манько