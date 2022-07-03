У Бориспільському районі Київщини обмежать рух транспорту та перевірятимуть документи

У Бориспільському районі Київської області з сьогоднішнього дня розпочалися "планові фільтраційні заходи". На період проведення заходів можливе обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.

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Про це повідомив голова районної адміністрації Руслан Дяченко.

Він зазначив, що представники правоохоронних органів 3 липня розпочнуть проведення на території Бориспільського району Київщини "планових фільтраційних заходів".

Під час проведення заходів в окремих мікрорайонах Борисполя можливе тимчасове обмеження руху транспортних засобів та пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особу.

"Закликаємо мешканців та гостей району зберігати спокій, з розумінням поставитися до можливих обмежень та незручностей, належним чином реагувати на законні дії правоохоронців. Усі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства. Просимо громадян дотримуватись правил особистої безпеки", — зазначив він.

Нагадаємо, у Києві на блокпостах на в'їздах та виїздах із містапосилили контроль через загрозу ворожих ДРГ та побоювань нового наступу з Білорусі.