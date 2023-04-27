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В Броварах разорвали договоры с УПЦ (МП) о землепользовании
В Броварах Киевской области городской совет принял решение о прекращении договоров постоянного использования земельных участков с церковью Украинской православной церкви (МП).
Об этом 27 апреля сообщил заместитель главы Броварской районной государственной администрации Алексей Дорошенко.
Говорится о 4 земельных участки на которых расположено 5 храмов.
"До начала полномасштабной российской агрессии в феврале прошлого года ПЦУ принадлежало только 4 храма в Броварской громаде, состоящей из Броваров и сел Требухов и Княжичи. Еще 11 приходов имели подчинение УПЦ. За год все существенно изменилось: в УПЦ осталось всего пять храмов, а общины ПЦУ владеют уже десятью" - отметил Дорошенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Решение о расторжении договоров с УПЦ (МП) о землепользовании также было принято в Броварской и Березанской общинах.
Напомним, также 27 апреля Житомирский областной совет запретил деятельность УПЦ МП на территории региона.
В УПЦ МП забрали права пользоваться земельными участками громад в Тернополе, Сумах и Черновцах. Кроме того, в Ровенской и Волынской областях запретили деятельность УПЦ МП.