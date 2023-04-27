У Броварах розірвали договори з УПЦ (МП) про землекористування

У Броварах Київської області міська рада ухвалила рішення про припинення договорів постійного користування земельними ділянками з церквою Української православної церкви (МП).

Про це 27 квітня повідомив заступник голови Броварської районної державної адміністрації Олексій Дорошенко.

Йдеться про 4 земельних ділянки на яких розташовано 5 храмів.

"На початок широкомасштабної російської агресії в лютому минулого року до ПЦУ належало лише 4 храми в Броварській громаді, яка складається з Броварів та сіл Требухів та Княжичі. Ще 11 парафій мали підпорядкування УПЦ. За рік все суттєво змінилося: в УПЦ залишилося лише 5 храмів, а громади ПЦУ володіють вже 10-ма" — зазначив Дорошенко.

Рішення про розірвання договорів з УПЦ (МП) про землекористування також прийняли в Броварській та Березанській громадах.

Нагадаємо, також 27 квітня Житомирська обласна рада заборонила діяльність УПЦ МП на території регіону.

В УПЦ МП забрали права користуватися земельними ділянками громад в Тернополі, Сумах та Чернівцях. Крім того, в Рівненській та Волинській областях заборонили діяльність УПЦ МП.