В Черниговской области депутат из Киевской области устроила незаконную добычу торфа (ФОТО)

Главное управление полиции в Черниговской области совместно с оперативниками облуправления стратегических расследований Нацполиции под процессуальным руководством областной прокуратуры сообщили о подозрении в незаконной добыче торфа участникам преступной группы из четырех человек.

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Установлено, что должностные лица общества с ограниченной ответственностью вместе с двумя сообщниками наладили незаконную добычу торфа с месторождения на территории Нежинского района.

Злоумышленники в течение полугода незаконно добывали полезные ископаемые, а чтобы скрыть преступную деятельность, выдавали ее за якобы работы по очистке каналов мелиоративной сети.

При этом директором предприятия является депутат одного из местных советов Киевской области. В результате противоправных действий ее, ее двух знакомых и, собственно, учредителя ООО окружающей среде был причинен экологический ущерб в размере более 2 миллионов гривен.

Фото: ГУНП в Черниговской области Фото: ГУНП в Черниговской области Фото: ГУНП в Черниговской области Фото: ГУНП в Черниговской области Фото: Черниговская областная прокуратура Фото: Черниговская областная прокуратура Фото: Черниговская областная прокуратура Фото: Черниговская областная прокуратура

Кроме того, подозреваемая в сговоре с собственником компании организовала для легализации полученных полезных ископаемых их переработку. Также они оформляли накладные на торф и продавали его, заключая договоры с предпринимателями реального сектора экономики.

Фигурантам инкриминируют отмывание имущества, полученного преступным путем, по предварительному сговору группой лиц и в крупном размере (часть часть 2 статьи 209 Уголовного кодекса), а также незаконную добычу полезных ископаемых организованной группой (часть 4 статьи 240 УК).

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения. По обеим статьям им грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.